Concorso per 18 funzionari della Città Metropolitana di Roma Capitale

Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 18 unità di personale nella Città metropolitana di Roma Capitale.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 18 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con il profilo professionale di “Funzionario Amministrativo” della Città metropolitana di Roma Capitale. Le funzioni sono esplicitate nel “funzionigramma” visibile sul sito istituzionale nell’apposita Sezione all’indirizzo. La scadenza del bando è fissata per il 3 maggio 2024.

Che competenze servono per Concorso Roma

Sono “lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative” si legge nel bando.

Appartengono a questo settore pure i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti educativi, dell’insegnamento, della formazione, dell’assistenza della cura diretta all’utenza.

Le specifiche professionali:

conoscenze altamente specialistiche;

competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità;

capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale,

organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo; responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o

organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative

derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte

del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.

Come partecipare al concorso

Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato con l’onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso. Si deve inviare un’apposita comunicazione al seguente indirizzo: concorsiassunzioni@pec.cittametropolitanaroma.it. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale del Reclutamento “inPA”, previa registrazione tramite SPID, CIE (Carta Identità Elettronica), CNS, compilando tutte le sezioni e i campi richiesti dalla procedura online disponibile sullo stesso Portale.

Il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Bando sul Portale “inPA”. La procedura di invio delle domande sarà disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Oltre tale termine il sistema non permetterà più l’accesso e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.