Concorso Agenzia delle Entrate 2024, oltre 4mila posti: ecco requisiti e profili ricercati

Ecco il programma di assunzioni dell'Agenzia per l'anno in corso.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: nell’anno in corso sono previsti bandi per l’assunzione di oltre 4mila persone. La selezione sarà aperta ai laureati.

Ecco tutte le informazioni utili, dai requisiti ai profili ricercati.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024, le assunzioni previste

Sul sito ufficiale dell’Agenzia è disponibile il programma di pubblicazione di bandi di concorso per gli anni 2023 e 2024: l’elenco comprende sia concorsi già in svolgimento che altri previsti prossimamente. Il totale delle assunzioni previste, contando i concorsi che si concluderanno nell’anno in corso, è di circa 4mila persone.

Complessivamente, nel 2024 si svolgeranno:

Concorso per il reclutamento di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane ;

; Concorso per il reclutamento di funzionari tecnici ;

; Concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle entrate.

I bandi risultano ancora in uscita, quindi servirà attendere per avere maggiori dettagli sulle scadenze e le modalità di partecipazione.

I requisiti

Risorse umane per l’Agenzia delle entrate:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24); Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze Economiche (L-33);

laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57, 65/S); Scienze pedagogiche (LM-85, 87/S); Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM- 50, 56/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87, 57/S); Sociologia e ricerca sociale (LM-88, 49/S, 89/S); Psicologia (LM-51, 58/S); Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93); Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59, 59/S, 67/S); Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM 91, 100/S); Teorie della comunicazione (LM-92, 101/S); Informazione e sistemi editoriali (LM-19, 13/S); Scienze filosofiche (LM-78, 17/S, 18/S, 96/S); Antropologia culturale ed etnologia (LM-1, 1/S); Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15, 15/S); Filologia moderna (LM-14, 16/S, 40/S); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43, 24/S); Linguistica (LM-39, 44/S); Scienze storiche (LM-84, 93/S, 94/S, 97/S, 98/S);

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Psicologia, Sociologia, Economia e commercio, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge.

Funzionari tecnici all’Agenzia delle Entrate:

diploma di laurea in Architettura o Ingegneria;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

Concorso per dirigenti di seconda fascia per l’Agenzia delle Entrate:

diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale.

Per questo concorso, l’Agenzia delle Entrate prevede altri requisiti:

Essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio (tre se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione apposite. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di concorso, il periodo di servizio è ridotto a 4 anni;

o:

Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

oppure:

aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

o:

i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

FAQ – Concorso Agenzia delle Entrate 2024

Quando escono i bandi per il concorso all’Agenzia delle Entrate?

Non c’è ancora una data precisa, ma i bandi di concorso all’Agenzia delle Entrate presentati in questo articolo usciranno entro il 2024.

Le assunzioni sono a tempo indeterminato? Part-time o full time?

Si parla di assunzioni a tempo indeterminato e anche full-time.

Cosa bisogna studiare? Ecco come prepararsi al concorso all’Agenzia delle Entrate

Ecco le materie da studiare per partecipare ai concorsi dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2024.

Concorso 1 – Settore risorse umane:

a) Teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane;

b) Sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management;

c) Reclutamento, selezione, sviluppo del personale e strumenti di assessment center e development center;

d) Progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi i metodi e le tecniche di Formazione;

e) Elementi di statistica.

Concorso 2 – Funzionari per l’Agenzia delle Entrate

a) Geodesia, Topografia e Cartografia;

b) Scienza e tecnica delle costruzioni;

c) Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

d) Normativa in materia di Catasto;

e) Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

f) Elementi di diritto amministrativo;

g) Elementi di diritto tributario;

h) Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorso 3 – Dirigenti di seconda fascia per l’Agenzia delle Entrate (in aggiornamento)

Diritto civile,

Diritto pubblico e amministrativo,

Diritto del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di pubblico impiego,

Teoria dell’organizzazione, management pubblico e sistemi gestionali di risorse umane,

Codice dei Contratti pubblici,

Elementi di diritto tributario,

Elementi di diritto penale, etica e anticorruzione,

Ordinamento ed attribuzioni dell’Agenzia delle entrate,

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

