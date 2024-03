Concorso azienda Zero 2024: si cercano tecnici di laboratorio e dirigenti medici, oltre 100 posti

Opportunità per professionisti del mondo della sanità in Veneto: ecco le figure ricercate e come partecipare ai concorsi.

Concorso azienda Zero 2024: opportunità per aspiranti dirigenti fisici, dirigenti medici e tecnici di laboratorio. L’azienda sanitaria con sede principale a Padova ha indetto diversi bandi per più profili professionali, con scadenza tra marzo e aprile 2024.

Il maggior numero di posti è per aspiranti tecnici sanitari di laboratorio biomedico: sono 103 le posizioni da assegnare tramite concorso e valutazione dei titoli.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Concorso azienda Zero 2024, bando per tecnici di laboratorio

L’azienda Zero della Regione Veneto è alla ricerca di 103 tecnici di laboratorio biomedico – da assumere a tempo indeterminato – per i seguenti enti:

Azienda ULSS 1 Dolomiti (11 Posti)

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (30 Posti)

Azienda ULSS 3 Serenissima (19 Posti)

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale (9 Posti)

Azienda ULSS 5 Polesana (3 Posti)

Azienda ULSS 6 Euganea (3 Posti)

Azienda ULSS 7 Pedemontana (10 Posti)

Azienda ULSS 8 Berica (4 Posti)

Azienda ULSS 9 Scaligera (10 Posti)

A.O. Universitaria Integrata Verona (3 Posti)

I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (1 Posto)

Nel bando dell’azienda Zero si specifica che: “La scelta della sede al momento dell’assunzione compete all’azienda”.

Requisiti per il Concorso azienda Zero per tecnici di laboratorio, oltre 100 posti

cittadinanza italiana o in uno Stato UE o equiparazioni;

idoneità alle mansioni da svolgere;

età inferiore all’età prevista per il collocamento a riposo;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

Laurea appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) abilitante all’esercizio di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o titolo di studio equiparato o equipollente;

Iscrizione al relativo albo professionale o iscrizione al corrispondente albo professionale in uno degli Stati appartenenti all’Ue.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Bando per dirigente fisico

Il secondo concorso dell’Azienda Zero riguarda l’assunzione di due dirigenti fisici per l’Azienda ULSS 1 Dolomiti e l’Azienda ULSS 3 Serenissima (un posto ciascuna). Le assunzioni sono a tempo indeterminato in seguito a concorso per titoli ed esami. Oltre ai requisiti generali su cittadinanza e idoneità, si richiede:

Laurea Magistrale in LM-17 (Fisica) o titolo di studio equiparato.

in LM-17 (Fisica) o titolo di studio equiparato. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, equipollente o affine. In alternativa, sono ammessi al concorso dell’azienda Zero anche candidati con regolare iscrizione al corso di formazione specialistica nelle discipline consentite, a partire dal secondo anno di corso. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo è esentato da questo requisito.

nella disciplina oggetto del concorso, equipollente o affine. In alternativa, sono ammessi al concorso dell’azienda Zero anche candidati con regolare iscrizione al corso di formazione specialistica nelle discipline consentite, a partire dal secondo anno di corso. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo è esentato da questo requisito. Iscrizione all’albo dell’ordine dei chimici e dei fisici, nella “sezione A – Fisica”, o al corrispondente albo in uno Stato Ue.

Il concorso dell’Azienda Zero prevede una eventuale preselezione, prova scritta, prova pratica e prova orale. Questi i punteggi per i titoli:

titoli di carriera: massimo 10 punti;

titoli accademici e di studio: massimo 3 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici: massimo 3 punti;

curriculum formativo e professionale: massimo 4 punti.

Cercasi dirigenti medici

Di seguito si elencano i bandi di concorso dell’Azienda Zero per dirigenti medici di marzo/aprile 2024, con il numero di posti disponibili:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 9 posti di Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica ;

; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 14 posti di Dirigente Medico – disciplina Urologia ;

; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 21 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;

– disciplina e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 76 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione ;

– ; Concorso pubblico per 15 posti di Dirigente Medico – disciplina Geriatria ;

– disciplina ; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 6 posti di Dirigente Medico – disciplina Microbiologia e Virologia.

Concorso azienda Zero 2024: bandi, scadenze e come partecipare

Queste le scadenze dei concorsi sopra elencati:

Bando per 103 tecnici di laboratorio biomedico : scadenza 4 aprile 2024;

: scadenza 4 aprile 2024; Bando per dirigenti fisici : scadenza il 21 marzo 2024;

: scadenza il 21 marzo 2024; Concorso pubblico per 15 posti di Dirigente Medico – disciplina Geriatria : scadenza 21 marzo;

– disciplina : scadenza 21 marzo; Concorso pubblico per 6 posti di Dirigente Medico – disciplina Microbiologia e Virologia : scadenza 21 marzo.

– disciplina : scadenza 21 marzo. Concorso per 9 posti di Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica : scadenza 14 marzo 2024;

– disciplina : scadenza 14 marzo 2024; Concorso per 14 posti di Dirigente Medico – disciplina Urologia : scadenza 14 Marzo 2024;

: scadenza 14 Marzo 2024; Concorso pubblico per 21 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro: scadenza 14 marzo 2024;

– disciplina e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro: scadenza 14 marzo 2024; Concorso per 76 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione: scadenza 14 marzo 2024.

Per visualizzare i singoli bandi con requisiti specifici e partecipare al concorso si rimanda al link: https://azeroveneto.concorsismart.it/