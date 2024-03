Comune di Catania alla ricerca di 5 professionisti ad alta specializzazione: il bando di concorso

Selezione per professionisti: ecco i requisiti e come partecipare.

Nuovo bando di concorso al Comune di Catania: l’Amministrazione del capoluogo etneo, infatti, è alla ricerca di 5 professionisti ad alta specializzazione.

Ecco i dettagli del bando: figure ricercate, scadenza del bando, come e quando fare domanda.

Concorso al Comune di Catania per professionisti ad alta specializzazione

Il Comune di Catania ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per il reclutamento di:

Il Comune di Catania specifica che ai vincitori della selezione verrà affidato “l’incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo“.

Scadenza del concorso al Comune di Catania

La domanda sarà valida e regolarmente presentata solo se inviata entro le ore 12 del 27 marzo 2024.

Requisiti

Analista informatico

Uno dei seguenti titoli di Laurea o Laurea Magistrale : L-8 – Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 – Scienze matematiche; L-41 – Statistica; Laurea magistrale (LM): LM-18 – Informatica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 – Finanza; LM-29 Ingegneria elettronica; o titoli equiparati.

o : L-8 – Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 – Scienze matematiche; L-41 – Statistica; Laurea magistrale (LM): LM-18 – Informatica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 – Finanza; LM-29 Ingegneria elettronica; o titoli equiparati. Essere in possesso di una pregressa esperienza nell’ambito di: Analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni; Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati; Analisi e implementazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle Amministrazioni.

Esperto in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici (profili B e C)

Laurea o Laurea Magistrale in: L-1 – Beni culturali; L-43 – Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L-17 – Scienze dell’architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia; L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 – Scienze geologiche; LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 – Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 – Scienze geofisiche; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-31 Ingegneria gestionale; o titoli equiparati;

Pregressa esperienza nell’ambito della progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico);

Ottima capacità nell’utilizzo di software CAD e di gestione.

Esperto in progettazione e animazione territoriale

Laurea o Laurea Magistrale in una delle seguenti classi: L-01 Beni Culturali – L-05 Filosofia – L-06 Geografia – L-07 Ingegneria Civile e Ambientale – L-10 Lettere – L-11 Lingue e Culture Moderne – L12 Mediazione Linguistica – L-14 Scienze dei Servizi Giuridici – L-15 Scienze del Turismo – L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione – L-17 Scienze dell’Architettura – L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale – L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione – L-20 Scienze della Comunicazione – L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale – L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche – L-33 Scienze Economiche e Statistiche – L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace L-39 Servizio Sociale – L-40 Sociologia – L-41 Statistica – L-42 Storia – L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali; LMG-01 Giurisprudenza – LM01 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia – LM03 Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio – LM04 Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura – CLASSE LM10 Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali – LM11 Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile – LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – LM38 Lauree Magistrali in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale – CLASSE LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale – LM49 Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici – LM50 Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi – LM51 Lauree Magistrali in Psicologia – LM52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali – LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia – LM57 Lauree Magistrali in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua – LM59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità – LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica – CLASSE LM63 Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni – LM65 Lauree Magistrali in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale – LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio – LM76 Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura – LM78 Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche – LM80 Lauree Magistrali in Scienze Geografiche – LM81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo – LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche – LM84 Lauree Magistrali in Scienze Storiche – LM85 Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche – LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali – LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale – LM89 Lauree Magistrali in Storia dell’Arte – LM90 Lauree Magistrali in Studi Europei – LM92 Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione;

Pregressa esperienza di almeno tre anni nell’ambito della “progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/ servizi per la cittadinanza”. In particolare, sarà valutata l’esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell’assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati.

Come partecipare

Per partecipare al concorso del Comune di Catania per professionisti ad alta specializzazione, i candidati in possesso dei requisiti devono inviare domanda online entro la scadenza. Le istruzioni:

Iscriversi e accedere al Portale InPA. Per l’accesso serve uno dei seguenti: SPID/CIE/CNS/Eidas.

Selezionare la procedura d’interesse e compilare la domanda con generalità anagrafiche, indirizzo email e anche PEC, nonché altri dati richiesti;

Aggiungere CV;

Inviare.

I candidati in possesso dei requisiti e più meritevoli otterranno un colloquio individuale. Le fasi del concorso, quindi, saranno due: valutazione dei titoli e poi colloqui.

