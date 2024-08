Reggio Calabria, concorso per docenti delle scuole dell’Infanzia: i posti disponibili

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 9 mesi. Il numero di posti a disposizione

Periodo di bando di concorsi per quanto riguarda l’istruzione. Dopo quello relativo ai docenti di educazione motoria alla primaria, nelle scorse ore è stato indetto anche un concorso per docenti delle scuole dell’infanzia per la città di Reggio Calabria.

Concorso docenti scuola dell’infanzia a Reggio Calabria

Come spiegato dal bando, si tratta di “una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 9 mesi di n. 3 docenti delle scuole d’infanzia da utilizzare in attività di sostegno verso alcuni soggetti portatori di handicap – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex cat. D).

Concorso docenti scuola infanzia Reggio Calabria: i posti

Come annunciato dal bando, il bando di concorso per docenti di scuola dell’infanzia riguarda la città di Reggio Calabria e un numero di posti disponibili pari a 3.

Concorso educazione motoria scuola 2024: posti e graduatorie

Sono in fase di pubblicazione le graduatorie relative al concorso 2024 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria. La procedura mira alla copertura di 1.740 posti per il nuovo insegnamento delle scienze motorie, introdotto nelle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Sono dunque 1.740 i posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Ecco come sono suddivisi per ogni Regione: