Concorso forestale, Schifani: “Vedrò le carte, saremo rigorosi in ogni modo”

Il governatore Schifani sul caso del concorso forestale "sospetto" sollevato dal Quotidiano di Sicilia: "Non staremo fermi".

“Ho chiesto di vedere le carte, non staremo fermi. Sui concorsi saremo rigorosi: anche su questo verificherò di persona per capire come sono andate le cose però non dobbiamo dimenticare che tante persone hanno eseguito delle prove e sono titolari di un interesse legittimo: si tratta di un tema estremamente delicato”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispondendo in merito all’inchiesta condotta dal Quotidiano di Sicilia in merito il concorso forestale “sospetto” per l’assunzione di 46 nuove guardie.

“Saremo rigorosi”

“I giornali si dilettano a buttare critiche su di noi, scrivono che ‘Schifani tentenna’. Devo dire che non ero pronto a questo stile, che non è neppure giornalismo di inchiesta”, ha aggiunto il governatore siciliano.

“Noi non tentennano saremo rigorosi e verificherò di persona per capire come sono andate le cose. Cercheremo di fare le cose per bene. Mi confronterò con ufficio legale e cercheremo il percorso giuridicamente più corretto per affrontare questa vicenda. Saremo rigorosi in un senso e nell’altro, o nel condannare o nell’assolvere”, ha concluso l’ex presidente del Senato.