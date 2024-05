Concorso infermieri da 50 posti a Busto Arsizio, come candidarsi

È possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 26 maggio 2024

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 50 posti di infermiere a tempo pieno per l’Azienda Socio-Sanitaria territoriale della Valle Olona di Busto Arsizio. È possibile presentare la propria candidatura entro e non oltre il 26 maggio 2024.

Concorso infermieri, come scaricare il bando

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie Avvisi e concorsi del 17 aprile 2024 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it – sezione “Lavora con noi/procedure aperte”.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12:30.

