Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro: cosa studiare? Le materie e i dettagli della prova scritta

Tutte le informazioni utili per prepararsi e sostenere al meglio il concorso INL 2024.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indetto un bando di concorso da 750 posti: si assumono unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari. Ma cosa bisogna studiare per il concorso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro?

Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro: cosa studiare

Il concorso INL prevede una prova scritta, unica per tutti i concorsi pubblici indetti dal bando. La prova

consisterà nella soluzione di 6 quesiti a risposta sintetica, su argomenti di carattere anche interdisciplinare, su diverse materie. Ecco cosa bisogna studiare per il concorso dell’Ispettorato del Lavoro:

Macchine e impianti;

Scienze delle costruzioni;

Disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

Decreto legislativo n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

Normativa sugli ascensori e i generatori di vapore;

Normativa in materia di radiazioni ionizzanti;

Elementi di chimica;

Elementi di diritto del lavoro;

Elementi di procedura penale;

Lingua inglese;

Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Lo svolgimento della prova

Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione 180 minuti. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intende superata qualora il candidato consegua il punteggio minimo di 21/30. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. In questo modo i candidati al concorso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro potranno capire cosa studiare e prepararsi adeguatamente.

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e

digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca

lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari

alla durata del mancato funzionamento.

Ultimata la prova selettiva scritta, le commissioni esaminatrici stileranno, ciascuna relativamente al concorso pubblico di competenza, le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalle commissioni esaminatrici all’Amministrazione banditrice.