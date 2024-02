Concorso Polizia Locale, 20 posti di lavoro: ecco come partecipare

È possibile partecipare entro il 19 marzo 2024

Il Concorso Polizia Locale lanciato dal Comune Terni per l’anno 2024 rappresenta una significativa opportunità di lavoro per entrare a far parte dello staff comunale come istruttori di vigilanza. Questa selezione pubblica mira all’assunzione di 20 nuovi dipendenti qualificati che contribuiranno al dinamico ambiente lavorativo di Terni. Il concorso è aperto ai candidati in possesso di diploma, il concorso non pone limiti di età ed è possibile partecipare entro il 19 marzo 2024.

Concorso Polizia Locale, cosa prevede il lavoro

Il ruolo richiesto è caratterizzato da:

– Contenuti di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

– Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

– Relazione e gestione rapporti con l’utenza di natura diretta;

– Attività di vigilanza in materia di Polizia amministrativa, commerciale, stradale, giudiziaria, regolamenti di Polizia Locale e ciò che risulta afferente alla sicurezza pubblica, compresa la tutela

del patrimonio boschivo e la vigilanza sulle attività svolte nelle aree montane di competenza dell’A.C, a presidio della sicurezza delle persone e dell’ambiente, nei limiti e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti;

– Uso di strumenti tecnici e guida dei veicoli di servizio.

Concorso Polizia Locale, requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità), non ci sono limiti di età ed è necessario essere in possesso di patente di guida di categoria “B”.

Concorso Polizia Locale, come è articolato

l concorso si articolerà in:

Prova di efficienza fisica;

Una prova scritta;

Una prova orale;

Valutazione dei titoli.

Come funziona la prova di efficienza fisica?

La prova di efficienza fisica consisterà nel superamento delle seguenti prove nell’ordine sotto

specificato:

Piegamenti sulle braccia

Corsa

Concorso Polizia Locale, la prova scritta

La prova avrà carattere teorico-pratico. Potrà consistere a scelta della Commissione esaminatrice, nella stesura di un elaborato vertente su tutte o alcune delle materie previste e/o nella somministrazione di una o più domande aperte su tutte o alcune delle materie previste e/o nella somministrazione di un test a risposta multipla su tutte o alcune delle materie previste. La prova scritta sarà altresì mirata ad accertare le competenze trasversali indicate nel bando prevedendo la presentazione di quesiti situazionali con la possibilità di scegliere una risposta su 3 alternative possibili, tra le quali: una efficace, una mediamente efficace/neutra e una meno efficace/non efficace.

Concorso Polizia Locale, la prova orale

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie previste nella prova scritta,

oltre a:

– Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità e la promozione

della trasparenza nella pubblica amministrazione;

– Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La prova è finalizzata anche ad accertare le capacità relazionali, gestionali, organizzative e decisionali

del candidato. Nel corso della prova orale si procederà all’accertamento delle conoscenze di informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Concorso Polizia Locale, la data delle prove

Il calendario delle prove si svolgerà secondo la seguente articolazione:

Prova fisica (25-26-27 marzo 2024)

Prova scritta (17-18-19 aprile 2024)

Prova orale (29-30 aprile 2024)

Concorso Polizia Locale, come partecipare e scaricare il bando

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente tramite il portale inPA.

Per poter partecipare avrai bisogno di:

– lo SPID;

– una PEC intestata a te: per scoprire come attivarla velocemente in 30 minuti leggi questa pagina.

Inoltre, prima d’inoltrare la domanda di partecipazione leggi con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

