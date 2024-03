Concorso Rap, accettati sei ricorsi: i candidati riammessi alla prova pratica

A difendere i ricorrenti l’avvocato Nadia Spallitta, che sta predisponendo ulteriori reclami relativi a candidati esclusi dalla prova pre selettiva.

Il tribunale del lavoro di Palermo ha accolto i ricorsi di sei candidati esclusi dalla prova orale del concorso Rap per l’assunzione di 46 autisti, dichiarando illegittima l’esclusione per la mancata adozione dei criteri di attribuzione dei voti.

La riammissione al concorso Rap

È stata, pertanto, disposta l’ammissione alla prova pratica del concorso Rap per i ricorrenti condannando l’azienda. A difendere i ricorrenti, l’avvocato Nadia Spallitta che sta predisponendo ulteriori ricorsi nei confronti della Rap, relativi a candidati esclusi dalla prova pre selettiva che ad avviso del legale si è svolta in maniera illegittima per vari motivi. Tra questi, uno è relativo alla composizione delle commissioni, fino a ora rigettato dal Tribunale di Palermo in sede cautelare.