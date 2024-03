Concorso Regione Lombardia 2024, si cercano 190 funzionari: come fare domanda

Bando per 190 posti con contratto a tempo pieno e indeterminato: ecco tutte le informazioni utili per partecipare al concorso.

Concorso Regione Lombardia 2024: tra i concorsi pubblici in scadenza a marzo 2023 c’è anche quello indetto in Lombardia per l’assunzione di 190 funzionari.

Ecco tutti i dettagli: i requisiti per partecipare, le scadenze e come e quando inoltrare la domanda.

Concorso Regione Lombardia 2024, si cercano funzionari

L’Amministrazione regionale ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 190 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione in vari ruoli. Nello specifico, la Regione Lombardia è alla ricerca di funzionari nei seguenti ambiti:

Amministrativo : 60 posti (A)

: 60 posti (A) Economico : 25 posti (B)

: 25 posti (B) Umanistico e comunicazione : 10 posti (C)

: 10 posti (C) Relazioni con il pubblico : 6 posti (D)

: 6 posti (D) Informatico statistico : 5 posti (E)

: 5 posti (E) Tecnico : 35 posti (F)

: 35 posti (F) Agricolo e forestale : 25 posti (G)

: 25 posti (G) Ambientale : 7 posti (H)

: 7 posti (H) Protezione civile : 10 posti (I)

: 10 posti (I) Gestione fauna selvatica: 7 posti (J)

Ogni candidato potrà iscriversi a uno o più profili del concorso per la Regione Lombardia, se in possesso dei requisiti.

Concorso Regione Lombardia 2024, scadenza bando

Il bando – pubblicato sul sito della Regione lo scorso 12 marzo – è attivo fino al 13 marzo 2024, alle ore 12: dopo questa data, quindi, non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione per questo concorso pubblico.

I requisiti

Questi sono i requisiti generali per poter partecipare al Concorso per la Regione Lombardia 2024 per 190 posti come funzionario.

Cittadinanza italiana o di uno stato dell’UE. Per i cittadini non appartenenti all’UE serve un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Possono partecipare al concorso della Regione Lombardia anche i familiari dei cittadini di Stati dell’UE non aventi la cittadinanza ma con titolo del diritto di soggiorno;

Bisogna essere in possesso dei diritti civili e politici dell’Ue e, per gli stranieri, di un adeguato livello di lingua italiana.

Età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo.

Pieno godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale esclusione;

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, se previsto;

non aver riportato condanne penali definitive per uno dei reati che impediscono la costituzione di un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione;

non essere interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici con sentenza penale passata in giudicato (fatta salva l’intervenuta riabilitazione);

non essere sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo o a licenziamento disciplinare in altra pubblica amministrazione;

non rientrare in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Per i requisiti specifici per i vari profili previsti dal Concorso della Regione Lombardia, si rimanda agli allegati A-J del bando, in base alla posizione di interesse.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso della Regione Lombardia deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, a partire dalle ore 10 di lunedì 12 febbraio 2024 ed entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 13 marzo 2024, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA”.

La registrazione al portale è gratuita e richiede SPID/CIE/CNS/eidas. In più, i candidati dovranno avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).