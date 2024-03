Conferenza internazionale a Scicli: sfide delle professioni sanitarie

Le varie sessioni di lavoro saranno ospitate nel centro convegni Casa Imbastita, a Scicli, il 15 e il 16 marzo 2024.

Gli obiettivi della I conferenza internazionale “Strategie globali per un’assistenza sanitaria equa e resiliente. Sfide e prospettive future per le professioni sanitarie” che si svolgerà a Scicli il 15 e 16 marzo sono diversi. Tra questi, le sfide delle professioni sanitarie in Italia e nel mondo, le strategie, gli scenari, i problemi che oggi chi vive nel mondo della sanità si trova ad affrontare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La conferenza internazionale a Scicli

La conferenza è stata organizzata dall’Associazione Professione Salute, il cui presidente è Pasquale Iozzo. Presidente della conferenza, invece, sarà Gennaro Rocco, fondatore e direttore del “Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica”, docente all’Università di Tor Vergata. Parteciperanno cattedratici e dirigenti provenienti da Italia, Canada, Stati Uniti, Albania e il capo dipartimento della salute umana del Ministero della Salute. Il convegno è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Stomizzati (A.I.Stom.) e con il patrocinio del comune di Scicli.

Le tre sessioni di lavoro

Le varie sessioni saranno ospitate nel centro convegni Casa Imbastita, elegante struttura della città barocca di Scicli. Una sessione curata da A.I.Stom è in programma venerdì 15 marzo, alle 9, mentre le altre sessioni sono in programma venerdì pomeriggio e sabato mattina. In programma tre sessioni di lavoro nel corso delle quali si confronteranno eminenti relatori nazionali e internazionali.

“Il confronto tra le professioni sanitarie è essenziale per definire modelli organizzativi efficienti al fine di garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e consentire il diritto alle cure per tutti i cittadini” spiegano gli organizzatori.

La conferenza è riservata solo agli operatori del settore sanitario. Partecipazione su invito.