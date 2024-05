Confeserfidi tra crescita e innovazione, i numeri del bilancio 2023

Risultati positivi e grandi obiettivi per il futuro

I numeri non mentono, parlano chiaramente; il bilancio dell’esercizio 2023 di Confeserfidi testimonia il consolidamento della solidità patrimoniale, la costanza dei risultati economici positivi e l’incremento del numero delle imprese associate. Come è stato affermato in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio, avvenuta lo scorso 29 aprile, l’azione operativa di Confeserfidi, sul territorio nazionale, ha permesso di certificare e confermare il confidi come player di alto profilo nel panorama italiano del mercato del credito alle imprese, anche grazie alle oltre 11.700 imprese socie.

Confeserfidi, la dottoressa Amato: “Solidità economica e patrimoniale”

Lo afferma la responsabile dell’Area Amministrazione, Pianificazione e Finanza di Confeserfidi, dottoressa Angela Amato: “Confeserfidi dimostra ancora una volta, la sua solidità economica e patrimoniale registrando un patrimonio di oltre 49,4 milioni e un patrimonio netto superiore a 23,5 milioni di euro. L’Indice di solidità patrimoniale (Total Capital Ratio), rilevante ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per Banca d’Italia, presenta al 31/12/2023, un valore pari al 28,90% ampiamente al di sopra degli standard minimi previsti dalla normativa di riferimento pari al 6%. L’eccedenza patrimoniale, pertanto, risulta superiore a 18 milioni di euro e potrà essere utilizzata per sostenere i nuovi progetti imprenditoriali delle imprese socie”.

Nel corso dell’ultimo esercizio chiuso, Confeserfidi ha erogato 87 milioni di euro, sia sotto forma di garanzia per l’accesso al credito, sia come credito diretto erogato alle imprese. Attualmente, i ‘crediti in essere’, ovvero i crediti di cui le imprese stanno già beneficiando, grazie al supporto di Confeserfidi, ammontano a oltre 250 milioni di euro.

Confeserfidi, i tre pilastri fondamentali

Il dottor Roberto Giannone, presidente del Consiglio di Amministrazione di Confeserfidi, dichiara: “La strategia di Confeserfidi si basa su tre pilastri fondamentali: diversificazione territoriale, diversificazione produttiva e innovazione; la diversificazione territoriale, spiega, permette di operare in tutto il territorio nazionale”.

“Attualmente, infatti, più del 52% dei crediti sono localizzati al di fuori del territorio siciliano – prosegue Giannone -. Confeserfidi si è sviluppata sul territorio anche tramite acquisizioni di portafogli e nel corso del 2024 – prosegue il Presidente – si procederà ad incorporare un importante Confidi del Lazio, progetto che Banca d’Italia ha già autorizzato; la fusione vedrà la piena integrazione entro l’esercizio in corso, e determinerà, includendo una delle realtà più importanti del Lazio, un aumento della nostra presenza nel centro Italia con la crescita del patrimonio di Confeserfidi”.

Confeserfidi: “Tra i primi a erogare credito diretto”

Sulla diversificazione produttiva, l’Amministratore Delegato di Confeserfidi, dottor Bartolo Mililli, spiega: “Tradizionalmente, i confidi erogavano garanzie; noi siamo stati tra i primi a erogare credito diretto. Diversificando i prodotti, le imprese possono contare su un’ampia gamma di servizi e di prodotti utili a soddisfare ogni esigenza relativa alla gestione finanziaria: garanzia consortile, finanziamenti erogati direttamente da Confeserfidi, fideiussioni”.

“Offriamo, inoltre, accesso a contributi pubblici con l’attività di consulenza in materia di finanza agevolata, con le attestazioni di solidità finanziaria e con la consulenza per l’elaborazione di progetti imprenditoriali. Un altro pilastro strategico di Confeserfidi -prosegue l’AD dottor Bartolo Mililli – è l’innovazione di prodotto e di processo, realizzata con la dematerializzazione che permette di ridurre i tempi di concessione del credito; le principali iniziative, in questo ambito, sono relative alle collaborazioni con fintech e banche digitali, che hanno permesso di sviluppare nuovi prodotti, con riduzione dei tempi di erogazione dei finanziamenti”.

Confeserfidi, Mililli: “Assistere le imprese con i migliori prodotti finanziari”

Confeserfidi, insieme ad altri partner, ha realizzato il prodotto CresciConNoi, un prodotto finanziario lending, erogabile in pochi giorni, che si rivolge a imprese e professionisti, con importo minimo da 25.000 euro fino a 700.000 euro, che prevede tempi di rimborso flessibili e una consulenza iniziale gratuita e senza impegno.

“Da sempre – conclude il dottor Bartolo Mililli – la nostra missione è servire le imprese e assisterle con i migliori prodotti finanziari, con la massima trasparenza e professionalità. Anche i numeri del nostro bilancio ci danno ragione: Confeserfidi è una società finanziaria solida”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI