A Bagheria via libera al Bilancio Preventivo 2024/2026

Il documento contabile è stato approvato nei giorni scorsi in seguito all’esame del Consiglio comunale e consentirà all’Amministrazione di “adottare atti di primaria importanza per le necessità della città”

BAGHERIA (PA) – Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 con relativa dichiarazione di immediata esecutività. “L’approvazione del documento – hanno evidenziato dal Municipio – segna un fondamentale momento per la vita del Comune che potrà adottare atti di primaria importanza per le necessità della città”.

Nello specifico, l’Assemblea cittadina ha approvato i seguenti documenti: la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie per l’anno 2023, che ha ottenuto dieci voti favorevoli, tre contrari e quattro voti di astensione; con la votazione di dieci voti favorevoli, quattro voti di astensione e nessun contrario è stato approvato il Bilancio di previsione 2024, 2025 e 2026 e i relativi allegati ed emendamenti; la ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati con undici voti favorevoli, tre voti di astensione e nessun voto contrario. Tutti gli atti sono stati dichiarati immediatamente esecutivi.

Il bilancio di previsione finanziario svolge importanti finalità politico-amministrative, in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governo esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio; di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica; di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio; di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri e amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc…) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc…) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell’Amministrazione.