Conguaglio Imu 2023: pagamenti entro il 29 febbraio

L'ultima data utile per non incorrere in sanzioni e interessi è fissata alla fine di febbraio. I dettagli.

Il conguaglio Imu 2023 dovrà essere corrisposto nei casi in cui, a causa della proroga dei termini riconosciuta sulle delibere comunali che fissano le aliquote, risulta dovuta un’imposta maggiore. La scadenza è fissata a giovedì 29 febbraio 2024: l’ultimo giorno per pagare senza sanzioni e interessi il conguaglio Imu 2023.

Le disposizioni sul conguaglio Imu 2023

Le disposizioni sul conguaglio sono contenute nei commi 72 e 73 della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, legge n. 213/2023).

Il comma 72

Nel dettaglio il comma 72 considera tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento -Finanze entro il 15 gennaio 2024.

Il comma 73

Il successivo comma 73 dispone che l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.

Le scadenze

Se le delibere comunali sono state inserite nel portale del Federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023. Se, invece, non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.

Dunque, se il saldo Imu 2023 pagato entro l’ordinaria scadenza del 18 dicembre scorso è minore rispetto all’imposta dovuta per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio Imu 2023 entro il 29 febbraio 2024.

Se, invece, il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso secondo l’ordinaria procedura. Il tutto entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il mancato rispetto della scadenza in esame può essere sanato comunque con il ricorso al ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs n. 472/1997), che consente di regolarizzare le violazioni tributarie applicando alle somme dovute gli interessi legali e le sanzioni.