Conti pubblici, Unimpresa: “Deficit è scelta coraggiosa, ma ora rinviare patto stabilità Ue”

“Il ricorso al deficit per una quindicina di miliardi di euro nel 2024, da parte del governo, è una scelta coraggiosa e lungimirante. C’è debito buono e debito cattivo: il governo va nella direzione giusta perché intende utilizzare le maggiori risorse finanziarie per tagliare il cuneo fiscale”. Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. “Manca un pezzo: adesso è indispensabile ottenere dall’Unione europea il rinvio dell’applicazione del patto di stabilità. L’allargamento delle maglie dei conti pubblici è essenziale per iniettare nell’economia reale somme adeguate alla crescita economica”, conclude Ferrara.