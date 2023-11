Continua l’impegno sul territorio della Lilt nissena

In corso proprio in questi giorni la campagna Nastro blu 2023, che punta a sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza della prevenzione. Previste fino al 30 novembre visite specialistiche gratuite previa prenotazione

CALTANISSETTA – Dopo il mese di ottobre dedicato alla prevenzione delle neoplasie che colpiscono maggiormente la donna, la sezione nissena della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) apre le sue porte alla prevenzione nei confronti dei soggetti maschili, promuovendo la campagna Nastro blu 2023.

Gli uomini infatti sono spesso restii a sottoporsi alla prevenzione rispetto al gentil sesso. Secondo i dati raccolti, infatti, l’80% degli italiani non ha mai fatto una diagnosi precoce, che si dimostra sempre più utile per una diagnosi e per intervenire in tempo.

La neoplasia più frequente negli uomini è il tumore alla prostata

La neoplasia più frequente negli uomini è il tumore della prostata (oggi un uomo su otto potrebbe ammalarsi nel corso della propria vita) e, più rari, il tumore del testicolo e il carcinoma del pene. Il cancro alla prostata rappresenta il 18% dei tumori diagnosticati nell’uomo.

L’importanza della diagnosi precoce

“La diagnosi precoce – ha spiegato Aldo Amico, presidente della Lilt nissena – sta portando negli ultimi anni a un grande rallentamento della malattia. Intervenire in tempo significa una maggiore curabilità della malattia. Non bisogna eludere i controlli a partire dai cinquant’anni di età, così da intercettare per tempo l’eventuale malattia o escluderne la presenza grazie a una visita mirata”.

La campagna è dedicata anche ai ragazzi al di sotto dei vent’anni per la prevenzione del tumore ai testicoli, perché meno del 5% di loro non ha fatto mai una visita urologica. Circa il 30% dei giovani con età compresa tra i 14 e 18 anni presenta, infatti, una patologia andrologica di cui, ai tempi della visita di leva (ormai abolita), oltre il 45% dei giovani risultava affetto.

Come prenotare l’appuntamento

Grazie all’impegno della Lilt sarà possibile, fino al 30 novembre, effettuare una visita specialistica gratuita nella sede di viale della Regione. L’appuntamento si può prenotare al link https://bit.ly/3MKGmq1.

“Nastro blu – ha concluso Aldo Amico – intende potenziare l’impegno della Lilt nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo volte a sensibilizzare la popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale”.