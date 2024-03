Contributo acquisto auto elettriche, Marano (M5s): “Via alle domande, mantenuto impegno con i siciliani”

La domanda per il bonus prende avvio da domani e potrà essere inviata fino al 30 ottobre.

La deputata regionale Marano interviene sulla pubblicazione in Gurs del decreto con i criteri e le modalità di erogazione del contributo per l’acquisto di auto elettriche, previsto dall’art. 87 della l.r. 9/2021.

“A partire da domani e fino al prossimo 30 ottobre, sarà possibile presentare domanda per beneficiare del contributo per l’acquisto di auto elettriche”. Lo comunica la deputata regionale M5s, Jose Marano, commentando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il decreto n. 17 del 23 febbraio 2024 dell’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di attuazione dell’articolo 87 della legge regionale n. 9/2021.

Il contributo per l’acquisto di auto elettriche

Si tratta di un contributo a fondo perduto pari a 5.000 euro per l’acquisto di un veicolo nuovo di categoria M1 con alimentazione elettrica e 2.500 euro, invece per l’acquisto di un veicolo nuovo di categoria M1 full ibrida di classe Euro 6.

“Si concretizza un impegno – spiega Marano – che ho preso con i siciliani e che ho mantenuto. L’agevolazione non è più vincolata, come in passato, alla rottamazione di un veicolo inquinante ed è di fatto entrata a regime nel bilancio della Regione siciliana, prevedendo uno stanziamento di 250mila euro sia per il 2025 che per il 2024. Il mio rammarico riguarda la riduzione dei fondi a disposizione per il 2024, appena 94mila euro rispetto ai 344mila della prima previsione. Ecco perché mi attiverò in tutte le sedi affinché si possano finanziare tutte le domande che arriveranno”.