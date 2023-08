Controlli alla Vucciria, blitz nella movida notturna di Palermo

Le forze dell'ordine hanno messo in atto dei controlli alla Vucciria, cuore della movida notturna di Palermo. Tante le sanzioni

Sulla base delle linee di intervento previste in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Palermo, la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo nella zona della Vucciria, con personale dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia municipale e dei Vigili del fuoco. Sono state controllate 181 persone, di cui 36 con precedenti di polizia; 10 veicoli; è stata elevata una sanzione per violazione del Codice della Strada.

Attività chiuse e sanzioni

Tre sono stati gli esercizi pubblici controllati. Su quest’ultimo punto, la polizia municipale ha sequestrato un noto locale, sollevando contestualmente alcune sanzioni, ossia, 5000 euro per assenza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande; 3.000 euro per assenza di Scia Sanitaria; 1.000 euro per mancanza dell’attestato di “Alimentarista” da parte del titolare.

È stata, inoltre, disposta la chiusura coatta dell’esercizio con apposizione di sigilli per assenza di ogni titolo autorizzatorio e fiscale. Il presidio massivo delle forze di polizia si è focalizzato anche sulla prevenzione e repressione di fenomeni di abusivismo commerciale.