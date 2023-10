Controlli Nas in palestre e strutture sportive nell’Agrigentino: sequestri e sanzioni

Chiuso un centro estetico e di abbronzatura attivato in assenza delle regolari autorizzazioni in una di queste palestre

Sequestri e sanzioni a palestre e strutture sportive nella provincia di Agrigento. Durante una serie di controlli effettuati a ottobre per accertare le condizioni igieniche e di sicurezza i carabinieri del Nas di Palermo, con la collaborazione dei militari del Comando provinciale di Agrigento, hanno accertato alcune irregolarità in tre palestre della provincia.

I controlli

In particolare, due sono state sanzionate dopo che è stata riscontrata la vendita di integratori alimentari in assenza di autorizzazione. I militari hanno sequestrato 297 confezioni di prodotti per un valore complessivo di circa 12.500 euro. Inoltre, è stato chiuso un centro estetico e di abbronzatura attivato in assenza delle regolari autorizzazioni in una di queste palestre. Al termine dell’attività ispettiva sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro.