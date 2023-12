Controlli straordinari del territorio nella provincia di Catania, raffica di sanzioni

Sono state dentificate 171 persone e fermati 79 veicoli con contestazione di 7 violazioni del Codice della strada

Proseguono i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Catania da parte della Polizia di Stato e, in particolare, nel comprensorio calatino. In particolare, l’attività si è concentrata nella giornata di ieri nel territorio del comune di Mazzarrone, nonché, nella frazione di Granieri a Caltagirone ed è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone in collaborazione con gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e con personale del Distaccamento Polizia Stradale di Caltagirone.

Identificate 171 persone

Il controllo del territorio delle due località, anche del centro urbano, è stato realizzato con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati predatori e garantire l’osservanza delle norme del Codice della Strada. Nel corso dell’attività sono stati effettuati numerosi posti di controllo, identificate 171 persone e fermati 79 veicoli con contestazione di 7 violazioni del Codice della strada.

Le infrazioni

Queste ultime, nello specifico, hanno avuto ad oggetto le seguenti infrazioni: mancanza di revisione, con conseguente sospensione della carta di circolazione; assenza di copertura assicurativa e sequestro amministrativo del mezzo; circolazione con patente scaduta; mancanza del cronotachigrafo con ritiro della patente di guida. In relazione alle violazioni al C.d.S. contestate, sono state, pertanto, irrogate sanzioni pecuniarie per l’importo complessivo di oltre 2.500 euro. L’attività si è realizzata anche attraverso attenti controlli presso numerosi esercizi pubblici per accertarne la regolare gestione dell’attività commerciale.