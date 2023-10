In giro per Catania con mazza e spranga di ferro: denunciati due giovani

A scoprire le armi gli agenti di polizia durante un controllo in via Cibele.

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato 2 giovani catanesi per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere dopo un controllo in via Cibele.

Ecco il bilancio dell’intervento. Al link in basso anche il bilancio degli ultimi controlli a Librino.

Porto abusivo di armi, giovani denunciati in via Cibele a Catania

Nella notte trascorsa, il personale delle Volanti UPGSP, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, transitando su via Cibele ha notato uno scooter Honda SH, su cui viaggiavano due ragazzi, il cui atteggiamento è apparso sospetto.

I due soggetti a bordo, identificati per due giovani catanesi di 20 e 19 anni, nel corso del controllo, si mostravano nervosi e insofferenti, inducendo ulteriormente negli operatori il sospetto che si trovassero in zona per commettere attività delittuosa.

Considerato anche che nella zona in cui stavano operando nel recente passato diverse attività commerciali e abitazioni sono state oggetto di furti, gli operatori hanno proceduto a perquisizione personale estesa al veicolo, che ha dato esito positivo. Gli agenti, infatti, hanno trovato una mazza e una spranga di ferro, strumenti chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona e del cui possesso i due giovani non hanno saputo dare idonea giustificazione.

Per tale ragione, gli oggetti sono stati sequestrati e i due soggetti denunciati.

Immagine di repertorio