Coppa Davis, Sinner batte ancora Djokovic: Italia in gioco

Jannik Sinner, in 2 ore e 32’ di gioco, vince contro il numero uno del mondo Novak Djokovic nella semifinale di Coppa Davis.

Jannik Sinner, in 2 ore e 32’ di gioco, vince contro il numero uno del mondo Novak Djokovic e concede all’Italia il punto dell’1-1 contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis. L’atleta si è imposto in 3 set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5. L’azzurro è numero 4 del mondo ma ha dimostrato negli ultimi mesi la sua ambiziosa voglia di raggiungere grandi traguardi.

Le sorti della prima gara

Nel primo match Lorenzo Musetti ha perso contro Miomir Kecmanovic in 3 set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1. Il doppio sarà decisivo per decidere chi conquisterà un posto in finale. La finale è in programma domani a partire dalle 16:00.