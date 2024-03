FOTO | Disordini all’Euganeo, scontri tra ultras Catania e Padova: sottratto uno striscione ai padroni di casa

Le immagini di quanto accaduto nell'intervallo della sfida tra Padova e Catania: ultras etnei lasciano il settore, inizia lancio di fumogeni con quelli di casa

Follia allo stadio Euganeo all’intervallo della finale di Coppa Italia Serie C tra Padova e Catania. Alcuni facinorosi – una trentina circa – provenienti dal settore ospiti occupato dai tifosi rossazzurri, riconducibili a gruppi ultras etnei, hanno fatto irruzione sulla pista d’atletica al termine del primo tempo nel tentativo, raggiunto, di portarsi in prossimità della tribuna centrale occupata dagli ultras biancoscudati. Da lì è iniziato un fitto lancio di petardi e fumogeni tra le parti durato alcuni minuti senza che alcuno intervenisse.

Padova-Catania, gli scontri tra tifosi: cos’è successo

Nel corso dello scontro, uno striscione è stato sottratto dagli ultras del Catania a quelli del Padova. Solo dopo alcuni minuti ha fatto il suo ingresso una schiera di poliziotti in tenuta antisommossa, che ha effettuato delle cariche nel settore ospiti. La situazione è poi tornata alla normalità, ma diversi tifosi del Catania, spaventati dagli eventi, hanno abbandonato anzitempo il settore. Un danno d’immagine per la città, visto che la tifoseria arrivava a questa sfida carica d’entusiasmo ed in massa. Probabile possano arrivare dure sanzioni per il club rossazzurro in relazione alle prossime gare. Un vero peccato per i tanti tifosi del Catania arrivati all’Euganeo con l’unico scopo di supportare la squadra di Zeoli.