Corre nudo per strada inseguito dalla partner: non è “Beautiful”

A Roma le persone hanno assistito ad una scena che racchiude del tragicomico. Le fotocamere degli smartphone hanno ripreso un uomo che correva, anzi scappava, solo con una asciugamani addosso attorno alla vita e una donna che lo inseguiva.

L’uomo corre nudo e la donna lo insegue

Non è chiaro da cosa l’uomo stesse fuggendo, ma dal video è intuibile una certa preoccupazione da parte sua. Gli scenari possibili possono essere tanti: primo, l’amante che ha rotto con la donna o viceversa; una fuga amorosa seguita da un possibile furto; litigio di coppia.

L’uomo mentre scappa per strada tiene con una mano i lembi dell’asciugamani, perché non indossava nient’altro addosso e con l’altra ciò che pare una borsa o uno zainetto. La donna, mentre lo rincorre urla, come si può sentire dal video: “Dammela, dammela!”. Il video si conclude con l’uomo che arresta la sua corsa e la donna che lo raggiunge sotto un ponteggio di un palazzo in fase di ristrutturazione. Il tutto è successo a Roma Esquilino, il video è stato postato sui social e sta facendo il giro del web.