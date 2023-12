Cortocircuito luci albero di Natale, incendio in un appartamento di Provinciale

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scaturito da un cortocircuito partito dalle luci dell'albero di Natale.

Paura questa mattina in via Vittorio Veneto a Provinciale per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al quarto piano di una palazzina. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina che stanno tuttora svolgendo le operazioni di spegnimento del rogo, un’ambulanza del 118 e una volante della Polizia. Non risultano feriti, si registrano invece dei problemi alla viabilità.

Le cause dell’incendio

Secondo quanto si apprende, proprio gli inquilini dell’appartamento, dopo essersi messi in salvo, avrebbero chiesto aiuto. Da una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe scaturito da un cortocircuito partito dalle luci dell’albero di Natale.