Maltempo e allerte meteo, cosa fare in caso di alluvione

I consigli della Protezione civile per evitare ogni potenziale pericolo in caso di forti piogge, allerte meteo e temporali pericolosi.

Soprattutto nel periodo invernale le allerte meteo sono diverse e, di conseguenza, è importante che per non correre pericoli i cittadini sappiano cosa fare in caso di temporali forti o in caso di alluvione.

Per questo, la Protezione civile – sempre al servizio della popolazione con consigli e suggerimenti per affrontare le situazioni di pericolo – spiegano come agire attraverso un vademecum dal titolo “Io non rischio”. Si tratta di una scheda che spiega come agire prima, durante e dopo un’alluvione per ridurre al minimo i rischi per sé e per i propri cari.

Cosa fare in caso di alluvione, i consigli

Prima di un’alluvione

Ricercare informazioni ufficiali su allerte meteo e sulle misure adottate dal proprio Comune e nel proprio territorio di appartenenza.

su allerte meteo e sulle misure adottate dal proprio Comune e nel proprio territorio di appartenenza. Evitare di soggiornare o dormire nei seminterrati, a rischio allagamento in caso di piogge e temporali forti.

Proteggere i locali al piano terra, chiudendo le porte di cantine, seminterrati o garage solo in caso ciò non esponga persone a pericoli.

Prima di spostarsi, valutare bene i percorsi e le zone più allagabili in caso di alluvione. In più, è un bene mettere al sicuro l’auto e i beni a rischio qualora possibile.

Condividere le informazioni sull’allerta meteo in vigore ed eventualmente sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Durante un’alluvione

Non stare in cantine, seminterrati o garage. Evitare di scendere anche solo per salvare dei beni: si rischia la vita in caso di alluvione.

Non uscire per mettere al sicuro l’automobile. Farlo prima, se possibile.

Per chi si trova in un locale seminterrato o in cantina, è consigliabile salire ai piani superiori.

Evitare gli ascensori: si potrebbero bloccare.

Aiutare persone anziane, con disabilità o in difficoltà ad abbandonare luoghi poco sicuri è una delle cose più importanti da fare in caso di alluvione.

Chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico è consigliabile.

Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani e piedi bagnati. Evitare anche di bere l’acqua dal rubinetto per non rischiare con possibili contaminazioni.

Dopo un’alluvione

Seguire sempre le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine.

Non transitare lungo le strade allagate.

Attenzione alle aree dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe cedere, specialmente in strade con manutenzione scarsa.

In caso di blackout o problemi tecnici, valutare – anche con il supporto di un esterno – prima di riattivare impianto elettrico o il gas.

Verificare che i sistemi di scarico non siano danneggiati dopo l’alluvione, se particolarmente intensa.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata. Attendere eventuali avvisi comunali prima.

Foto e info dal Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana