Covid, Bassetti: “Vinto soprattutto grazie a vaccini, ora evitiamo stessi errori”

"E' finito un incubo durato 3 anni, ha trionfato la scienza", ha detto l'infettivologo

“E’ finito un incubo durato 3 anni, ha trionfato la scienza”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ‘festeggia’ la fine dell’emergenza Covid, decretata ieri dall’Organizzazione mondiale della sanità. “Se abbiamo vinto questa guerra – sottolinea all’Adnkronos Salute – dobbiamo senz’altro rendere grazie ai vaccini, che hanno cambiato la storia di quest’infezione e l’hanno resa un’infezione con cui si può convivere. A maggio 2021 nessuno mai poteva pensare che nel giro di 2 anni questa sarebbe diventata, più o meno, una forma influenzale. I vaccini sono i veri vincitori – rimarca l’esperto – insieme a tutte le persone che ci hanno lasciato in questi anni di pandemia. Solo continuando a ricordarle, potremo evitare di commettere gli stessi errori nel futuro”.

Bassetti ci tiene a “ricordare tutti i sanitari che hanno lavorato incessantemente in tutto il mondo, anche con grandi difficoltà, e tutti quelli che ci hanno lasciato: 20 milioni di morti nel mondo e 180mila vittime in Italia sono numeri impressionanti. Dobbiamo fare tesoro delle cose che abbiamo imparato, e credere sempre nella scienza e nella medicina – raccomanda – E’ stata dura, ma finalmente possiamo voltare pagina e andare avanti pensando a come evitare che gli stessi problemi si ripetano in futuro. Abbiamo commesso molti errori, tutti, a livello globale. All’inizio il virus è stato sottovalutato, per questo ha fatto così tanti morti, da ora in poi non dobbiamo più sottovalutare futuri problemi infettivologici. Lo dobbiamo alle tante vittime, dobbiamo onorare la loro memoria”.