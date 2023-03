Covid, Fbi “Molto probabile sia uscito da laboratorio Cina”, Pechino: “Manipolazione politica”

Già nel 2021 due fonti dell'Fbi citate dalla Cnn avevano detto di ''essere abbastanza convinte'' che il virus fosse uscito da un laboratorio cinese

E’ ”molto probabile” che il Covid-19 sia uscito da un laboratorio cinese, ovvero sia il risultato di un errore in un laboratorio a Wuhan. Lo ha dichiarato il capo dell’Fbi Christopher Wray, che in una intervista a Fox News ha spiegato che ”l’Fbi da tempo ritiene che le origini della pandemia sono molto probabilmente legate a un potenziale incidente di laboratorio a Wuhan”. Già nel 2021 due fonti dell’Fbi citate dalla Cnn avevano detto di ”essere abbastanza convinte” che il virus del Covid-19 fosse uscito da un laboratorio in Cina.

“Da Fbi manipolazione politica su origine pandemia’

Non è tardata ad arrivare la replica della Cina. “La Cina si oppone categoricamente a qualsiasi forma di manipolazione politica finalizzata a individuare l’origine del Covid. Il coinvolgimento dei servizi di intelligence in questioni scientifiche è di per sé una politicizzazione di questo problema”. Lo ha affermato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa.