Covid in Cina, dal prossimo 8 gennaio abolita quarantena all’arrivo

Sarà sufficiente un test negativo al Covid, effettuato nelle ultime 48 ore, per entrare nel Paese

Dal prossimo 8 gennaio la Cina abolirà la quarantena obbligatoria all’arrivo al Paese. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie cinesi che dall’inizio di dicembre hanno iniziato progressivamente ad allentare le rigide misure anti Covid adottate nell’ambito della politica “Zero Covid”.

Sufficiente un test negativo al Covid

Sulla base della nuova direttiva della commissione della Sanità, dal mese prossimo quindi sarà sufficiente un test negativo al Covid, effettuato nelle ultime 48 ore, per entrare nel Paese. La Cina era rimasta l’ultima grande economia ad imporre la quarantena – attualmente di cinque giorni in albergo, seguita da 3 giorni di osservazione domiciliare – misura che ha penalizzato in modo significativo il turismo.