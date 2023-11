Covid: in Italia 34.319 casi e 192 morti, +28,1% e +17,8% in ultima settimana

Secondo il bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, sono in aumento i contagi e i morti Covid in Italia

Sono in aumento i contagi e i morti Covid in Italia. Secondo il bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, i nuovi casi di positività al virus sono 34.319 nella settimana 9-15 novembre, in salita del 28,1% rispetto ai 7 giorni precedenti quando erano stati 26.789. I decessi sono 192, in aumento del 17,8% rispetto alla settimana precedente, quando erano 163.

Tasso positività sale al 15,3% (+1,7) in ultima settimana

In Italia il tasso di positività a Covid-19 registra un aumento nella settimana dal 9 al 15 novembre, salendo al 15,3%, con una variazione di +1,7 punti percentuali rispetto alla settimana precedente, quando era a quota 13,5%. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, relativo ai giorni 9-15 novembre, periodo durante il quale sono stati effettuati 224.522 tamponi, il 13,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando erano 197.818.