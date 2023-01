Covid, Iss: “Cresce quota casi in età scolare, 32% sotto i 5 anni”

La percentuale dei casi segnalati nella popolazione di bambini e adolescenti, rispetto al resto della popolazione, cresce al 6,8%

La percentuale dei casi di Covid-19 segnalati in Italia nella popolazione di bambini e adolescenti in età scolare, rispetto al resto della popolazione, cresce questa settimana al 6,8% contro il 4,2% dei 7 giorni precedenti. Nell’ultima settimana, il 32% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bimbi under 5, il 28% nei 5-11enni e il 40% nella fascia 12-19 anni. E’ quanto emerge dal report esteso ‘Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale’ dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato online.

Da inizio epidemia diagnosticati 4,8 milioni casi da zero a 19 anni

Rispetto alla settimana precedente, il tasso di incidenza è in diminuzione in tutte le fasce d’età scolare, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento, precisa l’Iss. Dall’inizio dell’epidemia di Sars-CoV-2 – si ricorda – sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 4.812.767 casi tra bimbi e ragazzi da zero a 19 anni, di cui 25.313 ospedalizzati, 572 ricoverati in terapia intensiva e 89 deceduti.