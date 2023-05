Covid: Iss, occupazione intensive stabile a 1,1%, tasso ricoveri scende a 4,4%

Una regione a rischio alto, 8 moderato e 11 basso

In Italia continua ad essere tranquilla la situazione nei reparti Covid. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all’1,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 4 maggio) contro l’1% (rilevazione al 27 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende leggermente al 4,4% (rilevazione al 4 maggio) contro il 4,7% (rilevazione al 27 aprile)”. Lo evidenzia il report con il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute.

“Una regione risulta non valutabile dovuto a mancanza di trasmissione di dati ed è equiparata a rischio alto. Una regione è a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Otto sono a rischio moderato e undici sono classificate a rischio basso“, sottolinea il report. “Quindici regioni e province autonome riportano almeno una allerta di resilienza. Sei Regioni riportano molteplici allerte di resilienza”, conclude il report.