Covid: mortalità inferiore negli Stati più vaccinati, studio Usa

Gli Stati Uniti hanno riportato oltre 370mila morti per Covid durante le ondate di Delta e Omicron. Gli States hanno continuato a rimanere indietro.

Gli Stati Uniti hanno riportato oltre 370mila morti per Covid (112 per 100.000 abitanti) durante le ondate di Delta e Omicron. E l’eccesso di mortalità per tutte le cause ha superato la mortalità per Covid, arrivando a 145/100.000 abitanti. Ma se queste due voci avessero avuto valori simili a quelli degli Stati più vaccinati, il tributo di vite perse per il virus sarebbe stato inferiore. E’ il quadro che emerge da un’analisi pubblicata su ‘Jama’, che offre anche un’ulteriore conferma del potenziale impatto dei vaccini anti-Covid in fatto di vittime evitate.

Se la mortalità Covid complessiva degli Usa fosse stata in linea con quella inferiore registrata nei suoi 10 Stati più vaccinati – spiegano gli autori della Brown School of Public Health di Providence (Rhode Island) e dell’University of Pennsylvania Perelman School of Medicine di Filadelfia – il Paese avrebbe evitato più di 122mila morti dal giugno 2021 al marzo 2022, e ne avrebbe evitati oltre 266mila se il tasso di mortalità per tutte le cause degli Stati Uniti fosse stato corrispondente a quello dei 10 Stati più vaccinati. Non solo: gli States hanno continuato a rimanere indietro rispetto ad altri Paesi – Italia compresa – sia sulla mortalità Covid che su quella per tutte le cause, evidenziano gli studiosi.

Se gli Usa avessero avuto gli stessi tassi di altri Paesi simili, calcolano gli scienziati Alyssa Bilinski, Kathryn Thompson ed Ezekiel Emanuel, i decessi evitati sarebbero stati sostanzialmente più alti nella maggior parte dei casi (range da 154mila a 357mila per Covid, e 209mila-465mila per la mortalità per tutte le cause). Gli esperti hanno confrontato gli Stati Uniti in generale, i 10 Stati Usa più e meno vaccinati, e 20 Paesi Ocse, tra cui anche l’Italia. Nel dettaglio, l’analisi mostra come nei primi 10 Stati più vaccinati (73% di copertura) si sono registrati 75 morti Covid su 100mila abitanti (per l’Italia il valore riportato è 54,2), mentre negli ultimi 10 per copertura (52%) si è arrivati a 146 per 100mila abitanti. I 10 Stati più vaccinati avevano inoltre un eccesso di mortalità per tutte le cause paragonabile o inferiore a quello di diversi Paesi (ad esempio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria, Italia, Finlandia), nelle ondate Omicron e Delta messe insieme.