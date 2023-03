Covid: Pregliasco, ‘sarà una Pasqua tranquilla, ma mai abbassare guardia’

'Finita l'emergenza ma non la pandemia. Il virus starà con noi per alcuni anni con andamento endemico' ha dichiarato ancora il virologo

La prossima Pasqua, dopo tre anni di pandemia, sarà “tranquilla” perché sul fronte Covid “la situazione ormai non è più di emergenza”. Così il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco che, all’Adnkronos Salute, spiega: “non c’è un momento formale di fine pandemia, che magari sarà decretato dall’Organizzazione mondiale della sanità, e non c’è neanche un parametro standard per dire ‘è finita’. Si passa ormai ad un andamento endemico che ci porteremo avanti per alcuni anni”. Da qui, dunque, la raccomandazione dell’esperto, anche per le prossime festività pasquali a “non abbassare troppo la guardia”.

Virus ormai endemico

Ci porteremo dietro il virus ancora per alcuni anni – secondo Pregliasco “con andamenti ondulanti, in funzione delle situazioni ambientali, di focolai locali e, sperabilmente, salvo l’insorgenza di una qualche variante un po’ cattiva, saranno onde come quelle di un sasso in uno stagno, quindi con una lenta riduzione nel tempo. Insomma – conclude – la malattia rimarrà con noi e dovremmo in qualche modo fare i conti con la sua presenza. Chiaramente adesso sappiamo gestire meglio il Covid rispetto al passato ma, come stiamo vedendo adesso, dei morti per questa patologia comunque ci sono ancora”.