Covid, Schifani lancia appello per campagna vaccinale

"Raccomando in particolare agli anziani, alle persone fragili e a chi è affetto da altre patologie di tornare a vaccinarsi per tutelare se stessi e gli altri".

“Vaccinarsi per prevenire complicazioni e mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria”. Questo l’appello lanciato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che oggi pomeriggio al Policlinico di Palermo ha ricevuto la dose di richiamo contro il Covid.

Le parole di Schifani: “Vaccinatevi”

“La Regione Siciliana – evidenzia il presidente, che anche in passato ha ribadito l’importanza della campagna vaccinale – ha messo a disposizione già da tempo i vaccini per combattere le nuove varianti del Covid. Raccomando in particolare agli anziani, alle persone fragili e a chi è affetto da altre patologie di tornare a vaccinarsi per tutelare se stessi e gli altri”.