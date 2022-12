Covid, Schillaci: “Situazione tranquilla, a Capodanno Ffp2 con anziani o fragili”

Schillaci ha sottolineato che "siamo una nazione che ha dimostrato grande senso di responsabilità, bisogna i più fragili a vaccinarsi"

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha delineato il quadro del Covid in Italia mentre si guarda con attenzione all’aumento dei contagi in Cina e in particolare alla variante Gryphon. Ospite del programma “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno, ha voluto ” tranquillizzare tutti, i dati settimanali dell’Iss dimostrano che nell’ultima settimana i casi Covid in Italia sono in diminuzione e lo stesso i pazienti in terapia intensiva e le ospedalizzazioni. E’ una situazione tranquilla, i dati sono in calo“.

Il ministro: “Seguiamo l’incidenza e i dati Iss”

“Stiamo seguendo il bollettino settimanale dell’Iss, quindi seguiamo l’incidenza e i dati, laddove aumenti l’incidenza consiglieremo al chiuso l’impiego della mascherina. Ma oggi non siamo in questa situazione” ha spiegato Schillaci. “Capodanno? Siamo in una situazione di assoluta tranquillità ma se si è in tante persone con anziani e fragili è meglio indossare la Ffp2 per proteggerli” ha risposto il ministro della Salute.

Schillaci: “Convincere le persone più fragili a vaccinarsi”

Schillaci ha sottolineato che “siamo una nazione che ha dimostrato grande senso di responsabilità durante i periodi più duri del Covid, oggi bisogna convincere le persone più fragili a vaccinarsi, non è più l’epoca degli obblighi, avete visto quello che è successo in Cina. Io credo che in uno Stato maturo come il nostro, i cittadini responsabilmente si andranno a vaccinare”.