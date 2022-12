Il ministro Schillaci manda in soffitta il Covid: “Stop obbligo vaccinale, ci sono emergenze più importanti”

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, afferma che è necessario affrontare la pandemia di Covid con misure meno drastiche per dare un "segno di discontinuità" con il passato Governo.

“Non rimetteremo l’obbligo vaccinale e saremo sempre attenti a mediare il diritto alla salute con il rispetto delle libertà personali”, lo ha dichiarato il ministro della Salute del Governo Meloni, Orazio Schillaci, in un’intervista concessa a Libero.

Il ministro assicura di non volere mettere in dubbio “l’utilità di vaccini” così come di non avere “mai detto che andasse tolto l’obbligo delle mascherine negli ospedali“. Tuttavia, per Schillaci, è necessario affrontare la pandemia da Covid-19 con misure meno drastiche rispetto al passato perché “la forma attuale è meno aggressiva e sappiamo curare meglio”.

“Stop obbligo vaccini è messaggio di discontinuità”

“La situazione negli ospedali e nelle Terapie Intensive è sotto controllo”, ha assicurato ancora il ministro. Adesso “serve dare un messaggio di discontinuità con la gestione precedente. La salute pubblica va depoliticizzata, non è di destra o di sinistra”.

Inoltre, per Schillaci, “oggi ci sono emergenze più importanti della pandemia, per esempio i tumori”. Per fronteggiare tutto questo servono anche i “medici non vaccinati”. Per il ministro “dire che non credono nella scienza” è “superficiale”.