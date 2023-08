Paura al Villaggio del pescatore, crolla solaio di una casa popolare

Necessario l'intervento di diverse squadre di vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale.

Paura in una casa popolare nel Villaggio del pescatore di Bagheria, in provincia di Palermo, dove si è registrato il crollo di un solaio.

Fortunatamente, sembra che non si siano registrati feriti.

Crolla solaio a Bagheria, paura in casa popolare

Sul luogo sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Il timore è che qualcuno si trovasse in casa e fosse rimasto ferito in seguito al crollo. Fortunatamente, però, in quel momento non c’era nessuno.

Sul posto, assieme ai pompieri, sono intervenuti gli agenti di polizia municipale per le verifiche e gli accertamenti del caso. La zona è stata messa in sicurezza per permettere le operazioni necessarie e le indagini su eventuali responsabilità per l’accaduto.

Immagine di repertorio