Cuffaro: “Mai perso la speranza, adesso è il tempo di vivere pienamente”

“Ho vissuto un tempo nel quale ho creduto di essere un re e poi lo stesso tempo si è riempito di amarezza e di dolore”. A dirlo Totò Cuffaro, Segretario nazionale della DC.

Le dichiarazioni di Cuffaro

“Ho avuto paura, ma non ho perso la speranza e nell’essere tornato mendicante ho trovato la forza e il coraggio e ho ricominciato. Ogni tempo non è per sempre e sempre non si può vivere lo stesso tempo.

La vita va vissuta, sempre, e la ricompensa che essa ti dona è vivere. Oggi, il tempo mi ha confermato le ragioni della speranza, mi ha consigliato le ragioni dell’appartenenza, mi ha consegnato le ragioni della scelta, mi ha donato le ragioni della passione del lavoro e mi ha dato le ragioni di essere. Oggi, accarezzo con tenerezza queste diverse volontà del tempo e voglio riconoscergli e tributargli la mia riconoscenza nella convinzione che le cose del tempo sono proprio il significato del tempo. E per me adesso è il tempo di vivere pienamente e amare questo tempo”.