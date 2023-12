VIDEO | Daddy Yankee dice addio alla musica per la fede: “Seguirò Gesù”

Il "re" del reggaeton abbandona la musica a 46 anni: il messaggio ai fan durante l'ultimo concerto.

Abbandona la musica per la fede in Gesù: è la scelta del “re” del reggaeton Daddy Yankee, al secolo Ramón Rodríguez, che nelle scorse ore ha tenuto il suo ultimo concerto al José Miguel Agrelot Coliseum di Portorico.

Un momento particolarmente emozionante per la star, che a 46 anni ha deciso di dedicarsi alla fede dopo aver ufficializzato il suo addio alla musica che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Daddy Yankee abbandona la musica per la fede

La star portoricana si è fermata a parlare con i fan dopo il suo ultimo concerto e dal palco ha annunciato quale sarà il suo futuro dopo la celebrità concessa da grandi singoli come “Gasolina”, “Rompe” e non ultimo “Despacito” assieme a Luis Fonsi.

Il messaggio è apparso, assieme al video, anche su TikTok e in pochi minuti è diventato virale. “Famiglia: questo è il giorno più importante della mia vita. Questa notte capisco e non mi vergogno di annunciare al mondo intero che Cristo vive in me e io vivrò per lui. Questa è la conclusione di un capitolo e l’inizio di uno nuovo”.

Il post di Daddy Yankee si conclude con una citazione dal Vangelo (Matteo 16:26-27): “Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’anima sua? O che darà l’uomo in cambio dell’anima sua? 27 Perché il Figlio dell’uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l’opera sua”.

