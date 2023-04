Dalai Lama chiede a un bambino: “Succhiami la lingua”. E’ polemica VIDEO

Immediate le scuse dell'ufficio del leader spirituale tibetano con il ragazzo e la sua famiglia per la frase sconveniente

Non c’è voluto molto a diventare virale il video che, in occasione di uno dei tanti incontri con la gente tenuti dal Dalai Lama, ha visto quest’ultimo chiedere ad un bambino di “succhiargli la lingua” dopo averlo baciato sulle labbra. Una frase infelice, pronunciata dall’87enne il 28 febbraio scorso e divenuta subito virale sui social dopo essere stata immortalata dagli smartphone. Immediate le scuse dell’ufficio del leader spirituale tibetano con il ragazzo e la sua famiglia «per il dolore che le sue parole possono aver causato».

Le scuse

«Sua Santità desidera scusarsi con il bambino e la sua famiglia, oltre che con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato», si legge in una dichiarazione pubblicata su Twitter ufficiale, come riportano i media internazionali. «Sua Santità prende spesso in giro le persone che incontra in modo innocente e scherzoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica di questo incidente», prosegue il messaggio.