Dall’accelerazione della Ferrari ai Promessi Sposi, dove trovare le risposte al test di Medicina

Una volta terminata la prova si sono catapultati online per vedere se le risposte alle domande erano giuste

Nella giornata di oggi oltre 60mila studenti hanno preso parte alla prima sessione del test di ingresso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria per quanto riguarda l’anno accademico 2024/2025. Dalle ore 13 di oggi i candidati sono stati chiamati a dare le risposte a 60 quesiti estratti da una banca dati pubblica di circa settemila domande.

Nel calderone di domande uscite oggi non sono mancati come di consueto riferimenti alla logica o alla letteratura. Lo stesso vale per chimica, fisica, biologia e matematica. Una domanda richiedeva di calcolare l’accelerazione della Ferrari e un’altra era legata ad una frase del celebre romanzo “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni: “Don Abbondio non era nato con un cuor di leone”.

Le soluzioni pubblicate dal Ministero dell’Università

Prima della pubblicazione del compito con le relative soluzioni da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, sono stati diversi gli studenti che, una volta terminata la prova si sono catapultati online per vedere se le risposte alle domande corrispondevano a quelle date durante il test. Tuttavia dalle 18 di oggi le risposte esatte sono state pubblicate sul portale di accesso programmato.