Dalla presentazione della prima Vespa alla Brexit: ecco cosa accadde il 29 marzo

Il 29 marzo è l’88esimo giorno del calendario gregoriano (l’89º negli anni bisestili) e mancano 277 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 29 marzo

Il santo del giorno del 29 marzo è Beato Bertoldo del Monte Carmelo. Al secolo Bartolomeo Avogadro, nacque a Limoges nel XII secolo da nobile famiglia. Formatosi all’Università di Parigi, si laureò in teologia e presto partì per la Terra Santa con i Crociati per difendere Antiochia dagli assalti saraceni. Sul Monte Carmelo, Bertoldo costituì una piccola comunità di seguaci, con il quale edificò una piccola cappella dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo. A tutt’oggi l’Ordine dei Carmelitani conferma le proprie radici provenienti da quel gruppo. Bertoldo guidò la comunità per 45 anni e sembra essere rimasto lì fino al momento della sua morte, avvenuta intorno al 1195.

Inoltre, il 29 marzo si celebra la Giornata mondiale del pianoforte.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 29 marzo, che in questa giornata di fine mese festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: l’imprenditore e fotografo italiano, Fabrizio Corona, l’attore Terence Hill, lo scrittore tedesco Ernst Junger, il politico italiano Carlo Emanulele La Marmora, l’attrice italiana Elena Sofia Ricci.

Accadde oggi, 29 marzo

1139 – Ufficializzazione dell’Ordine Templare.

1516 – La Serenissima Repubblica di Venezia delibera l’istituzione del ghetto, primo in Europa, dove gli ebrei veneziani erano costretti a risiedere.

1517 – Il terremoto dell’Irpinia causa danni, crolli e decine (o forse centinaia) di vittime.

1848 – Inizia la prima guerra d’indipendenza italiana: le truppe del regio esercito piemontese oltrepassano il Ticino al comando del re Carlo Alberto di Savoia

1871 – Apre la Royal Albert Hall

1946 – La Piaggio presenta sul mercato la Vespa

1973 – Guerra del Vietnam: gli ultimi soldati americani lasciano Saigon, Vietnam del Sud. In totale i morti ammontano a 930.000 nord–vietnamiti, 180.000 sud–vietnamiti e 45.000 statunitensi

2004 – Sette paesi dell’ex Patto di Varsavia entrano a far parte della NATO: Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia e Slovenia

2017 – Il Regno Unito invoca l’articolo 50 del trattato sull’Unione europea dando formalmente inizio alla Brexit