Daniele Bossari e la lotta contro il cancro: “L’amore mi ha salvato”

La battaglia al carcinoma, un tunnel da cui è saputo uscire grazie alla moglie e alla famiglia: il racconto del conduttore televisivo

Il conduttore televisivo Daniele Bossari, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato la sua battaglia contro il cancro.

Lo scorso anno, infatti, gli è stato diagnosticato un carcinoma alla base della lingua. Una batosta inaspettata e dura, da cui ha saputo venire fuori grazie all’appoggio e all’affetto incondizionato della moglie Filippa Lagerback.

“Ho ricevuto il suo amore immediato – le parole di Bossari – Mio padre, che era da sempre un esempio di forza, un uomo tutto d’un pezzo, impostazione rigida, una carriera militare, non faceva che ripetermi ‘ti voglio bene’. Mia mamma pregava”.

Daniele Bossari: “Mi è sembrato di vivere un incubo, adesso sto bene”

“Quando arriva la diagnosi ti tremano le gambe – continua il conduttore – oggi sai che la scienza ti dà più possibilità di guarigione, ma all’inizio mi sembrava di vivere in un incubo, si disintegrano tutte le certezze. Il primo risultato è la distruzione dell’ego: di colpo non puoi fare niente se non affidarti agli altri. Io mi sono affidato completamente alla scienza per il corpo ma non ho chiuso la speranza metafisica. Ho pregato anche io, come mia mamma, e mi sono rifugiato nell’amore”, ha spiegato.

“Adesso sto bene – conclude – sono in una fase molto bella, produttiva. Ho voglia di solarità, di vita e amore: sto esplorando la sua potenza a livello universale. E ho sperimentato una interconnessione profonda con l’universo; mi fa ridimensionare i problemi e le arrabbiature: scivola tutto più velocemente. Intervisto ricercatori, scienziati ma con consapevolezza diversa rispetto al passato”.