I dati confermano la grande crescita di UniPa

Numero di matricole in crescita, offerta formativa potenziata, sviluppo dell’internazionalizzazione, didattica innovativa, investimenti in edilizia e molto altro sono tra i fiori all’occhiello dell’Ateneo palermitano

PALERMO – Un’offerta formativa potenziata, con nuovi corsi di laurea – alcuni dei quali interamente in lingua inglese – a confermare una proiezione internazionale già avviata negli anni passati; l’avanzamento dei progetti per ampliare sia gli spazi amministrativi e didattici sia quelli dei laboratori; una piattaforma digitale all’avanguardia per la sicurezza personale di studenti e docenti; e, ancora, azioni culturali mirate all’estensione delle pari opportunità e all’affermazione dei diritti della donna rispetto alla discriminazione maschile, a cominciare dall’ambito professionale, nonché una integrazione degli investimenti per migliorare la dotazione di attrezzature per lo sport e il tempo libero. Sono le voci di maggior rilievo del ricco “piatto” strategico avviato dalla governance dell’Università di Palermo per il biennio 2024-2025.

Unipa recupera posizioni nel ranking nazionale e internazionale

Un Ateneo, quello del capoluogo siciliano, che recupera posizioni nel ranking nazionale e internazionale e premia una accresciuta l’attenzione “studentecentrica”, come l’ha definita il rettore Massimo Midiri: “Legata cioè all’incremento della qualità della vita durante il momento universitario, anche in termini di socialità e aggregazione”.

Gli investimenti immobiliari sono naturalmente i più cospicui: una dote complessiva di 35 milioni. “Con circa 23 milioni – ha spiegato Midiri – rifaremo strade e piazzole nelle aree dell’Ateneo e in particolare rifunzionalizzeremo i locali di via Archirafi”. Un luogo, quest’ultimo, storicamente legato alla cultura accademica palermitana, scivolato nel degrado da lungo tempo: “Eliminando i diaframmi tra un immobile e l’altro consentirà di realizzarvi un mini campus: si tratta di uno dei nostri progetti ‘bandiera’”.

Altro obiettivo, il recupero del vasto ex convento della Martorana, connesso alla celebre chiesa arabo-normanna, i cui spazi hanno ospitato per decenni la Facoltà di Architettura: “L’investimento – ha sottolineato la prorettrice al Patrimonio architettonico dell’Ateneo, Clara Celauro – ammonta a 17 milioni di euro, grazie alle risorse tratte dal Fondo Sviluppo e Coesione che la Regione ha destinato al Consorzio universitario. La progettazione prevede il riutilizzo di questi locali a fini sia didattici che espositivi-museali”.

Cinque nuovi corsi e nuovi curricula interamente in lingua inglese

Con l’aggiunta di cinque tra nuovi corsi e nuovi curricula interamente in lingua inglese (nel campo dello studio delle migrazioni, della scienza dei dati, dell’analisi e gestione ambientale e dell’ingegneria chimica), le iniziative dell’Università di Palermo rivolte verso l’ambito internazionale diventeranno 21, in linea con il numero di immatricolati con titolo estero aumentato, nell’anno in corso, di oltre il 31%: da 273 a 358 studenti.

A registrare una crescita, negli ultimi quattro anni, è stato inoltre il numero degli iscritti stranieri a corsi di dottorato, provenienti da oltre venti Paesi diversi, in particolare asiatici, come Pakistan e Iran.

Innovaxzione nella didattica

Il processo di innovazione nella didattica ha mosso risorse per 1,3 milioni di euro. Una spesa con cui l’Università del capoluogo si è dotata, più in dettaglio, di tredici aule didattiche allestite con tecnologie innovative, tre per la didattica immersiva, una per la didattica ibrida e una sala regia mobile. Attrezzature funzionali a nuovi percorsi di apprendimento interattivi e ambienti 3D, simulati al computer, che consentiranno agli studenti di cimentarsi con le potenzialità comunicative delle tecnologie emergenti.

Fronte sicurezza

Sul fronte della sicurezza, in parallelo a una capillare attrezzatura di videosorveglianza, l’Ateneo ha avviato il sistema Xsona Guardian, tecnologia che fa ricorso a semplici dispositivi, da usare e indossare al pari di smartphone o smartwatch. Grazie a un’apposita app collegata a una control room, sarà possibilità far partire interventi tempestivi sia da parte degli addetti alla sicurezza dell’ateneo sia delle forze dell’ordine.

Crescente tasso di attrattività

Questi progetti si allineano al crescente tasso di attrattività dell’Università di Palermo. Lo attestano i dati delle ultime immatricolazioni: oltre 11.500 nuovi studenti, cifra mai raggiunta nell’ultimo decennio, nonché pari al 5,7% in più su base annua. “Rispetto a cinque anni fa – ha affermato Midiri – la crescita di studenti immatricolati è stata di quasi il 30% con riscontri abbondantemente superiori ai livelli pre-pandemia”.

In leggera crescita anche il numero di iscritti alle lauree magistrali: 2.763 studenti contro i 2.718 dello scorso anno, ai quali si potrebbero però aggiungere ulteriori 480 studenti iscritti con riserva che potranno perfezionare l’iscrizione al termine della sessione straordinaria di marzo 2024. Se così sarà, come sottolineato dall’Ateneo, l’incremento annuale degli iscritti rispetto allo scorso anno sfiorerà a il 20%. Tutti numeri che segnano un’inversione di tendenza della mobilità studentesca, con il Sud che recupera sempre più terreno rispetto alle Università del Nord.