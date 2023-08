Scomparsa Debora, 29enne di Partinico: si cerca anche nei dintorni

Si tratta di Debora Platano e secondo quanto emerge dall'avviso pubblicato dalla sorella, si legge che è scomparsa, "fuggita", tra le località di Partinico, Balestrate e Alcamo

L’appello è stato lanciato ieri, dapprima dai familiari e successivamente da parenti, amici, conoscenti e chiunque altro per la scomparsa di una ragazza di quasi 30 anni di Partinico, in provincia di Palermo. Si tratta di Debora Platano e secondo quanto emerge dall’avviso pubblicato dalla sorella, si legge che è scomparsa, “fuggita”, tra le località di Partinico, Balestrate e Alcamo.

Le ricerche sono iniziate

La scomparsa della giovane Debora Platano è ancor più grave perché ha bisogno di assumere alcuni medicinali che le permettono di “restare in vita”. Secondo altre segnalazioni che arrivano dai social, in particolare Facebook, le forze dell’ordine avrebbero già avviato le ricerche per trovare e ricondurre sana e salva a casa la 29enne.

È il secondo caso di scomparsa che si verifica in Sicilia nell’arco di pochi giorni, dopo quello di Paolo Catanesi, uomo di 79 anni, il quale era scomparso da Barcellona Pozzo di Gotto. Oggi è stato ritrovato, ma in circostanze tragiche.

L’appello della sorella

A lanciare l’appello su Facebook è stata la sorella di Debora, Piera Platano che ha scritto anche chi contattare in caso di ritrovamento: “🚨 SCOMPARSA 🚨 “FUGGITA” mia sorella DEBORA PLATANO IERI ALLE ORE 10:00 nelle contrade di PARTINICO-BALESTRATE-ALCAMO

SONO STATE AVVISATE LE FORZE DELL’ORDINE CHE HANNO INIZIATO LE RICERCHE! Per favore CONDIVIDETE QUANTO POTETE, Se la vedete contattate immediatamente la CENTRALE DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PARTINICO (PA) 091 8919700 o il 112

Mia sorella ha bisogno dei medicinali per restare in vita.

Lascio ultime sue foto recenti come segnaletica.

Per favore aiutateci a condividere”.

Circa un’ora fa, la disperazione della sorella e di tutta la famiglia si legge tra queste righe, sempre diffuse tramite i social: “Sorellina mia ti prego dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi sta scoppiando il cuoreeeeeee”, ha scritto condividendo nuovamente l’appello per le ricerche con le foto della ragazza.

Foto segnaletica