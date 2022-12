Decreto rave, caos alla Camera. Insulti e dito medio: “Animale, stai seduto…”

Animi surriscaldati alla Camera dei Deputati dove si è discusso del Decreto rave. E spunta anche un dito medio.

Il Governo corre contro il tempo per riuscire ad approvare rapidamente il decreto contro i raduni illegale, il cosiddetto “Decreto rave”, già approvato dal Senato.

Tra la serata di ieri e le prime luci della mattinata di oggi alla Camera è proseguito il dibattito sul tema, alimentato in particolare dalle opposizioni con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in testa, impegnate a fare ostruzionismo.

Decreto rave alla Camera, animi caldi

Non sono mancati i momenti di forte agitazione, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana che è dovuto intervenire più volte nel tentativo di placare gli animi che si sono surriscaldati nell’emiciclo di Montecitorio.

Dalla diretta streaming della Camera dei Deputati, a un certo punto, qualcuno urla “animale, statti calmo! Stai seduto!”.

“Non fate il dito medio…”

In quegli attimi acceso il deputato del Movimento 5 Stelle, Marco Pellegrini, mostra un dito medio per evidenziare al presidente Fontana il gestaccio ricevuto poco prima da alcuni esponenti della maggioranza.

“Approfitto due secondi per dire ai colleghi della Destra di non fare i gesti ‘vieni qua’ o ‘dito medio’“. “La ringrazio”, è stata la risposta secca di Fontana. La seduta, a causa dei tumulti, è stata sospesa per sei minuti ed è ripresa subito dopo.

Fonte foto: Screenshot diretta streaming Camera dei Deputati