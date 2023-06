Deve sostenere la maturità, ma non sa a chi lasciare la figlia: 18enne si presenta con la bimba all’esame

La giovane non aveva a chi affidare la piccola per la prima prova d'esame: così ha deciso di portarla con sè alla maturità

Una giovane mamma maturanda ha deciso di portare con sè alla prima prova la propria bimba di due mesi non avendo a chi lasciarla per l’esame.

La vicenda è accaduta a Cassino, in provincia di Frosinone, all’Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto.

La studentessa, iscritta all’indirizzo “Made in Italy” e che è diventata mamma ad aprile, ha portato in aula la carrozzina con tutto il necessario per la bimba: dal biberon con il latte ai pannolini.

Tutto il personale scolastico – dalle docenti alle assistenti – ha aiutato la ragazza, non perdendo d’occhio la carrozzina nemmeno un secondo.

La bimba ha dormito per tutto l’esame: la mamma ha completato il suo elaborato

La bimba ha dormito per quasi tutta la durata del compito della mamma, che ha potuto consegnare in tutta tranquillità il suo elaborato. “La commissione ha messo a proprio agio la ragazza che ha potuto sostenere l’esame così come tutti gli altri maturandi. Ha garantito che potesse svolgere tranquillamente la prova e, quando necessario, allattare anche la piccola che è stata ‘coccolata’ dai professori non impegnati nell’esame di maturità”, ha detto la dirigente Maria Venuti, come riporta Il Messaggero.