Dieci Comuni in rete per lo sviluppo del territorio di Siracusa

È stato presentato il progetto Itaca che punta a individuare nuove strategie per imprese e cittadini: focus su mobilità sostenibile, vivibilità, open data, smart city ed economia circolare

SIRACUSA – Costruire una rete per migliorare la qualità dei servizi e della vita dei cittadini. È l’obiettivo che si prefiggono dieci Comuni della provincia aretusea attraverso il progetto Itaca (Information Technology to Activate and Change the Area) che intende accompagnare il passaggio dalla Smart City alla Smart Area attraverso la definizione di una strategia per la digitalizzazione dell’Area vasta di Siracusa.

L’Area vasta di Siracusa

Quest’ultima si dispiega a Nord-Ovest del capoluogo fino ai monti Iblei, raggruppando zone urbane e periurbane, terreni agricoli e paesaggi collinari. Il territorio custodisce un importante patrimonio culturale mentre i settori economici trainanti sono quelli del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura.

L’Area vasta conta circa 324.020 residenti, con una crescita costante della popolazione sia italiana che straniera. Al progetto, di cui Siracusa è capofila, hanno aderito i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino e Sortino. L’iniziativa è promossa dall’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) ed è finanziato dal Pon (Piano operativo nazionale) Governance 2014-2020 Fondo Fesr (Fondo europeo sviluppo regionale) – Asse 3-OT 11-OS 3.1.

Nel salone “Paolo Borsellino” del Comune, nel corso di un incontro, sono stati presentati i documenti prodotti per dare l’avvio a un percorso che contribuirà, nel suo svolgimento, a definire e rafforzare gli strumenti di governance in vista di una smart strategy comune.

All’incontro hanno preso parte la project manager di “Mediaree Itaca”, Renata Giunta, i rappresentanti dei due partner del progetto: Gino Grasso di Eht e Carmelo Iocolano di Red Tomato. Presenti anche gli stakeholder che hanno partecipato al progetto e i referenti dei Comuni coinvolti. Sono stati illustrati lo studio pilota del Piano strategico e il Piano di monitoraggio e di governance.

Un progetto per favorire lo sviluppo del territorio

La strategia punta al coordinamento e al potenziamento dei soggetti attivi per favorire lo sviluppo economico e sociale e il coinvolgimento della cittadinanza. Il progetto implementerà una piattaforma digitale integrata di servizi pubblici e privati volta a mettere a sistema l’intero patrimonio naturale e storico-culturale del territorio siracusano e a rendere attrattiva l’esperienza del visitatore migliorando la vivibilità nei centri abitati.

Verrà attivato un sistema automatico di produzione e pubblicazione di open data da utilizzare per nuovi servizi nell’ambito della mobilità, del monitoraggio ambientale, del turismo.

Si punta a contribuire alla nascita di nuove imprese, anche in posizione decentrata, legate agli open data, all’economia circolare e alla produzione di energia da fonti rinnovabili e a rendere disponibili servizi più accessibili per cittadini e imprese.

Tra gli obiettivi anche l’attivazione di un sistema di mobilità sostenibile e lo sviluppo di dinamiche di efficienza e innovazione nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale e nei servizi turistici e culturali.